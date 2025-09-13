Партию гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО

Среди волонтеров — Светлана. Она уже не в первый раз участвует в отправке гуманитарного груза для участников СВО. Сбор организовали в центре на Ульяновых, 1.

«Очень много заказов было именно по строительству: лопаты, топоры, молотки, скобы степлеры, медицина», — отметила Светлана.

Воинам передадут продукты питания, средства личной гигиены и письма от школьников. Женщина уже три года сотрудничает с волонтерскими организациями, среди них — «Ангелы Фронта». Бойцы знают Светлану по ее позывному «Звезда».

«Ко мне ребята лично обращаются напрямую», — добавила волонтер.

Муж Светланы ушел на фронт добровольцем, год назад погиб. Его браслет-оберег с позывным «Келвин» она носит на запястье. Очередной гуманитарный руз отправится на передовую уже в ближайшее время. Несмотря на тяжесть утраты, Светлана продолжает помогать тем, кто на передовой.