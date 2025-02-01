Партию гуманитарной помощи отправили из Химок в зону СВО

В региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках собрали более 50 килограммов гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции. Акцент сделали на продукты длительного хранения.

Гуманитарный груз передали муниципальные депутаты Юлия Мамай и Руслан Шаипов.

«Мы собираем гуманитарную помощь в поддержку наших бойцов. Также помогаем беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома, и малоимущим семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации на новых территориях», — отметил Руслан Шаипов.

В состав посылки вошли продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, книги, медикаменты, окопные свечи, сухой душ и маскировочные сети.

Сбором гуманитарного груза в Химках занимаются волонтеры, неравнодушные жители, активисты и общественники. Среди них — муниципальный депутат Артур Каримов. Ранее он подписал контракт на службу и отправился в зону СВО добровольцем. Каждую неделю народный избранник отвозит посылки военнослужащим и жителям освобожденных территорий. Гуманитарный груз помогают формировать предприниматели и представители центра «Герои нашей Родины».

«Руководитель данного центра Олеся Иванова привезла гуманитарную помощь бойцам и сама смогла увидеть всю обстановку. В этой посылке также был дрон их собственной разработки, который будут использовать для выполнения боевых задач», — сказал Артур Каримов.

Артур Каримов продолжает активную патриотическую деятельность в Химках. С фронта он привозит военные экспонаты, которые передает в музеи образовательных учреждений.