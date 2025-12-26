Партию гуманитарной помощи отправили из Дмитровского округа в зону СВО

Администрация Дмитровского муниципального округа организовала сбор гуманитарной помощи для военнослужащих реактивного дивизиона артиллерийского полка на Донецком направлении. В течение 2025 года в зону СВО передали более 550 тонн груза.

Грузовой автомобиль проводил глава округа Михаил Шувалов. Он встретился с военнослужащим Валерием, который от лица подразделения обратился за поддержкой.

«Я сам жил в поселке Некрасовском, потом женился на казачке и уехал в Ростовскую область. На специальную военную операцию отправился с 2022 года, был добровольцем, теперь служу по контракту», — рассказал о себе Валерий.

Военнослужащий поблагодарил администрацию Дмитрова и членов Ассоциации ветеранов СВО.

«Наш округ всегда откликается на запросы наших ребят, ни одна заявка не остается без внимания. У нас живут удивительные, отзывчивые люди, которые помогают, кто чем может. Кто-то вяжет маскировочные сети, кто-то делает свечи, делится домашними заготовками, перечисляет деньги для покупки необходимого оборудования», — отметил Михаил Шувалов.

Бойцам передали четыре автомобиля, а за год отправили более 550 тонн гуманитарных грузов. По просьбе военнослужащих закупили 12 колес для грузовика, автомобильные радиостанции, резервуары для питьевой воды, а также значительный объем утеплителя. От Синьковской школы № 1 бойцам в преддверии Нового года передали продукты и сладости.

«Мы впервые обратились в администрацию Дмитрова и встретили такой отклик, что просто удивлены! В начале декабря попросили, и меньше чем за три недели все было закуплено и сформировано», — поделился Валерий.

Михаил Шувалов поздравил Валерия с наступающим Новым годом и попросил передать поздравления бойцам.