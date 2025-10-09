Партию гуманитарной помощи отправили из Дмитрова в зону СВО

Благотворители в Дмитрове собрали медикаменты для отряда имени Святого благоверного князя Александра Невского, имя которого неразрывно связанного с историей России. Военнослужащим отправили аптечки, перевязочные материалы и лекарства.

Бойцы получили все, что требуется для спасения жизней на передовой. Весомый вклад внесли волонтеры благотворительного фонда «Батальон». К сбору присоединились образовательные учреждения Дмитровского муниципального округа. Ученики и педагоги школ и колледжей проявили отзывчивость на благо общего дела. Такая поддержка дает бойцам уверенность в том, что за их спинами стоит вся Россия.

«Наш долг — поддержать своих парней, наших защитников. Знать, что собранные здесь, в Дмитрове, медикаменты дойдут до бойцов и, возможно, помогут спасти чью-то жизнь — это самое главное. Огромная благодарность нашим школам. Видишь, как дети и учителя не остаются в стороне, и понимаешь — у нас растет поколение с большим сердцем», — подчеркнул врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.