Партию гуманитарной помощи отправили из Балашихи в зону СВО

Торгово-промышленная палата отправила очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В состав груза вошло высокотехнологичное оборудование, необходимое для обеспечения устойчивой работы в полевых условиях: источники автономного питания, средства технического наблюдения, связи и безопасности.

Помимо поддержки военнослужащих, Балашихинская ТПП активно участвует в других благотворительных инициативах. Летом 2024 года палата совместно с администрацией городского округа организовала сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов. Представители бизнеса Балашихи и сотрудники ТПП регулярно принимают участие в формировании гуманитарных грузов.

«С первых месяцев СВО мы считаем своим долгом оказывать помощь нашим военнослужащим. Мы глубоко уважаем наших бойцов и будем продолжать поддерживать их всеми доступными средствами», — сказал президент Балашихинской Торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков.

Ранее, в октябре 2023 года, бизнес-сообщество Балашихи совместно с Торгово-промышленной палатой отправили 12 комплектов теплых костюмов участникам СВО. В ноябре 2024 года было отправлено около тонны гуманитарной помощи, включая тепловые пушки, маскировочные сети, спальные мешки, рации, средства личной гигиены и медикаменты. В декабре того же года была отправлена еще одна партия помощи, включающая теплое белье, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, инвалидные коляски и технику, запрашиваемую военнослужащими.