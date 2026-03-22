Партию гуманитарной помощи отправили бойцу СВО из Богородского округа

Конвой сформировали для члена Ассоциации ветеранов специальной военной операции, гвардии десантника с позывным «Клинога». Посылку отправили 21 марта в Херсонскую область, в расположение 337-го Гвардейского десантно-штурмового полка.

В сборе участвовали благотворительный фонд «Обуховский тыл» и Общественный совет при Межмуниципальном управлении МВД России «Ногинское». Как отметили организаторы, это не просто «передача вещей», а полное обеспечение всем необходимым для выполнения боевых задач и быта.

В состав груза вошли маскировочные сети, накидки и антидроновые одеяла, предметы первой необходимости, медикаменты, газ в баллонах, запчасти и колеса для УАЗа, а также ноутбук для работы и связи.

«Обуховский тыл» и Общественный совет помогают фронту на регулярной основе. В этом году поездка в Херсонскую область стала не первой — помощь доставляют системно, адресно и точно по заявкам.