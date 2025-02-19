Партию гуманитарной помощи доставили из Солнечногорска бойцам СВО

Члены Солнечногорского отделения «Боевое Братство» вместе с неравнодушными жителями округа собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Посылки с грузом доставили защитникам на Курском направлении.

Военнослужащие получили строительные материалы и инструменты, средства для оказания первой медицинской помощи, спальные принадлежности, окопные свечи, маскировочные сети, средства личной гигиены, продукты питания, питьевую воду и многое другое.

«Собираем то, в чем больше всего нуждаются наши ребята. Туда мы едем уже в третий раз. Делаем все, чтобы победа была за нами», — подчеркнул руководитель Солнечногорского отделения «Боевого Братства» Андрей Воробьев.