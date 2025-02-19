Партию гуманитарной помощи доставили из Солнечногорска бойцам СВО
Члены Солнечногорского отделения «Боевое Братство» вместе с неравнодушными жителями округа собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Посылки с грузом доставили защитникам на Курском направлении.
Военнослужащие получили строительные материалы и инструменты, средства для оказания первой медицинской помощи, спальные принадлежности, окопные свечи, маскировочные сети, средства личной гигиены, продукты питания, питьевую воду и многое другое.
«Собираем то, в чем больше всего нуждаются наши ребята. Туда мы едем уже в третий раз. Делаем все, чтобы победа была за нами», — подчеркнул руководитель Солнечногорского отделения «Боевого Братства» Андрей Воробьев.
Сбор гуманитарной помощи в Солнечногорске проводят регулярно. Присоединиться может любой желающий. В Единый центр поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей можно принести вещи, продукты питания и медикаменты. Он расположен в торговом центре «Солнечный» по адресу: город Солнечногорск, улица Красная, строение № 22А, первый этаж.
Также необходимую поддержку бойцам оказывают администрация округа, члены партии «Единой России» и волонтеры местных молодежных центров.