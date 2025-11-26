Партию гуманитарной помощи для участников СВО собрали в Ленинском округе

В Ленинском округе собрали партию гуманитарной помощи в рамках губернаторского проекта «Месяц добрых дел». Депутаты, активные жители, образовательные учреждения и «Волонтеры Подмосковья» отправят в зону СВО более 150 килограммов вещей первой необходимости.

Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Огромное спасибо всем, кто приносил вещи и поддерживал акцию, а также нашим активистам за слаженную работу и неравнодушие. Продолжаем в том же духе — добрые дела объединяют и помогают всем нуждающимся», — отметил директор МБУ по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров.

В состав гуманитарной помощи вошли средства личной гигиены, теплая одежда, продукты питания длительного хранения и медикаменты. Собранные вещи передадут на фронт, а также в ЛНР и ДНР.

«Совместно с депутатским корпусом мы передали гуманитарную помощь для наших бойцов и жителей новых территорий. За 2025 год уже собрано колоссальное количество помощи. Этот процесс продолжается непрерывно уже более 3,5 лет при активном участии общественников, депутатов и всех неравнодушных жителей», — подчеркнула член Общественной палаты Ленинского округа Дарья Филатова.

Проект «Месяц добрых дел» работает во всех округах Подмосковья, демонстрируя единство и поддержку жителей региона.