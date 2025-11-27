Партию гуманитарного груза отправили из Красногорска в зону СВО

Активисты волонтерской группы «Берегиня», «Союза женщин России», мастерской «Баркас-54» и других общественных организаций передали две лодки для морских пехотинцев в зоне СВО. Катера будут использовать для транспортировки груза на фронте.

Лодка развивает скорость до 51 километра в час, способна выдерживать вес, превышающий ее собственный в семь раз. Масса судна — 122 килограмма.

«Мы рады, что можем помочь нашим морским пехотинцам боевыми катерами. Мы надеемся, что эти катера ускорят нашу победу», — заявила Виктория Кузнецова, член Общественной палаты Красногорска и председатель Социально-демократического движения «Союз женщин России».

Катера будут использовать для транспортировки грузов, оборудования и бойцов на Херсонском направлении. Лодка прошла тестирования, включая стрельбу и испытания на прочность. Пули, попадая в борта, застревают, что может спасти жизни военнослужащих.