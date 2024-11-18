Партию гуманитарного груза отправили из Балашихи в зону СВО

В рамках народной программы «Тыл – фронту» депутат Совета депутатов Балашихи Светлана Тананова передала гуманитарную помощь для бойцов Краснознаменного центра спецназначения «Витязь» Росгвардии России. Помощь собрана от добровольных волонтерских групп округа и коллектива АО «Капитал-ПРОК».

Гуманитарный груз включает в себя маскировочные сети, противодроновые шторки, окопные свечи, медицинские препараты, армейский сухой душ, браслеты выживания, а также плащи и пончо — все эти предметы необходимы на фронте для поддержки российских бойцов.

Светлана Тананова поблагодарила всех волонтеров Балашихи, которые активно участвуют в благотворительных инициативах и изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, вяжут носки и варежки, шьют балаклавы.

Она также отметила, что помощь фронту будет продолжена, и призвала жителей округа участвовать в волонтерских акциях. Данная инициатива направлена на поддержку бойцов, выполняющих свои обязанности в условиях специальной военной операции, и укрепление духа единства и взаимопомощи среди граждан.

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