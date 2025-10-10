Партию гуманитарного груза отправили бойцам СВО из Ленинского округа

Помощь передадут во 2-ю мотострелковую Таманскую дивизию. Партия груза собрана по запросам военнослужащих и предназначена для обустройства новых позиций на Луганском направлении.

Бойцы получат строительные материалы и оборудование: теплоизоляционные плиты, цепи для бензопил, гофрированные трубы, врезные замки, светодиодные лампы и многое другое. Эти предметы помогут оперативно укрепить позиции и обеспечить комфорт в полевых условиях.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов сообщил, что вместе с начальником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 Павлом Шагиным передал бойцам этой же дивизии два автомобиля «Нива» и два мотоцикла.

«Ребята сейчас находятся на передовой, продвигаются вперед, осваивают новые рубежи и укрепляют свои позиции. Такая поддержка на местах важна не меньше, чем оборудование и провизия», — отметил руководитель муниципалитета.

С отправкой гуманитарного груза помогли также активисты «Волонтеров Подмосковья», «Молодой гвардии» и участник программы «Герои Подмосковья» Вадим Свистунов.

«Любая машина, любой мотоцикл — все это спасает множество жизней. Фронт требует постоянной поддержки. Каждая рация или аккумулятор, проработавший дополнительное время, может уберечь десятки солдат. Мы помогаем нашим ребятам настолько, насколько можем», — сказал волонтер Денис Лавров.