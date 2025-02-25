Партийцы «Единой России» провели встречу с бойцами СВО и их семьями в Воскресенске

Депутаты и сторонники партии «Единая Россия» организовали мероприятие с участниками спецоперации, их родственниками и представителями общественной организации «Боевое братство» в Воскресенске. Они обсудили насущные вопросы и проблемы.

Мероприятие состоялось на базе Центра объединения гражданских инициатив «Единые» в общественной приемной местного отделения партии. Семьи военнослужащих задали интересующие их вопросы.

К примеру, темами стали поиск без вести пропавших, оформление пенсий и выплат и решение бытовых проблем. Оперативно удалось помочь одному из бойцов с трудоустройством и проведением проводки в квартире.

«Подобные мероприятия мы проводим регулярно. Встреча получилась очень душевной, было отрадно слышать, что в целом в семьях все хорошо, жизнь идет своим чередом, но, конечно, многим не хватает мужа и отца», — отметил руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.