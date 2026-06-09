Партийная конференция «Единой России» прошла в Лобне

Особенностью кампании по проведению предварительного голосования в Московской области стало большое количество новых лиц и молодых людей. Более 80% зарегистрированных кандидатов впервые участвуют в политической деятельности. Среди них — предприниматели, представители промышленных предприятий, учителя, врачи, социальные работники, волонтеры и общественники.

«Самая главная оценка по предварительному голосованию — это, конечно, оценка самих избирателей. Люди доверяют этой процедуре и ожидают от нее позитивных моментов. На сегодняшний день почти 100% наказов, которые мы получили в 21-м году, было выполнено. Самый простой пример — 21-й год, обращение избирателей Лобни, недостроенная школа „Авиатика“. На сегодняшний день у нас дети учатся в этой школе. Это тоже народная программа, это партийный контроль, депутатский контроль и так далее», — сказал депутат Московской областной Думы, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын.

Особенно активны ветераны специальной военной операции, которые все чаще включаются в общественную и политическую жизнь региона и принимают участие в партийных проектах по поддержке бойцов и их семей.