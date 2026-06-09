Партийная конференция «Единой России» прошла в Лобне
В работе 32-й конференции местного отделения партии «Единая Россия», которое возглавляет глава городского округа Анна Кротова, принял участие 61 делегат. Одним из вопросов повестки стало подведение итогов предварительного голосования, в котором участвовали около 6,5 тысячи жителей города.
Особенностью кампании по проведению предварительного голосования в Московской области стало большое количество новых лиц и молодых людей. Более 80% зарегистрированных кандидатов впервые участвуют в политической деятельности. Среди них — предприниматели, представители промышленных предприятий, учителя, врачи, социальные работники, волонтеры и общественники.
«Самая главная оценка по предварительному голосованию — это, конечно, оценка самих избирателей. Люди доверяют этой процедуре и ожидают от нее позитивных моментов. На сегодняшний день почти 100% наказов, которые мы получили в 21-м году, было выполнено. Самый простой пример — 21-й год, обращение избирателей Лобни, недостроенная школа „Авиатика“. На сегодняшний день у нас дети учатся в этой школе. Это тоже народная программа, это партийный контроль, депутатский контроль и так далее», — сказал депутат Московской областной Думы, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын.
Особенно активны ветераны специальной военной операции, которые все чаще включаются в общественную и политическую жизнь региона и принимают участие в партийных проектах по поддержке бойцов и их семей.
«Партия „Единая Россия“ — одна из самых ведущих. Она оказывает ежедневную помощь. Помощь семьям, помощь участникам СВО, потому что сейчас каждый день необходима эта поддержка. Я получил эту помощь и сейчас стараюсь доводить до ребят, что они не брошены, что есть им к кому обращаться и, соответственно, должным образом будет оказана любая помощь», — рассказал член Лобненского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Полищук.
Быть причастными к работе, которая приносит конкретные результаты, хотят все больше молодых людей. Партийные билеты вручают на каждой партийной конференции, ведь новые члены — это свежие идеи и поддержка в реализации партийных проектов.
«Со временем я понимаю, что хочется идти по стопам тех людей, с которыми я вместе работаю. Мне нравится, чем занимается партия. Хочу дальше, как член, продвигать ее интересы и выдвигать это в общество, потому что видно, что есть результат», — поделился волонтер Александр Коржуев.
Участники также выбрали делегатов на региональный партийный форум. Представлять местное отделение на областной конференции «Единой России» будут его лидер — глава Лобни Анна Кротова и руководитель партийной фракции в городском совете депутатов Оксана Букина.