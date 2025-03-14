Партия «Единая Россия» подвела итоги работы за 2024 год в Солнечногорске
Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Константин Михальков подвел итоги работы партии в Солнечногорске за 2024 год. Он рассказал о достижениях, реализуемых проектах и планах на будущее.
Михальков отметил высокий уровень доверия жителей к Владимиру Путину и партии «Единая Россия»: почти 86% избирателей выразили свою поддержку действующему президенту на выборах, а в новом Совете депутатов 20 из 25 мандатов были получены единороссами.
«„Единая Россия“ — это жители, депутаты, руководители предприятий, общественных объединений и органов власти. Это наша общая работа и наш общий результат», — подчеркнул Константин Михальков.
Среди ключевых достижений он выделил поддержку бойцов специальной военной операции и их семей. В новом формате был перезапущен Единый центр поддержки участников СВО, который предоставляет юридическую, гуманитарную и психологическую помощь. Также была создана Ассоциация ветеранов СВО, помогающая с адаптацией к мирной жизни. В этом году удалось собрать 590 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и мирных жителей Луганска, Донецка, Курской и Белгородской областей.
В рамках проекта «Здоровое будущее» был проведен капитальный ремонт Центральной поликлиники в Рекинцо, обновлены медицинские учреждения в Ржавках, Лыткино и Жуково, а также закуплено 300 единиц нового оборудования. В этом году в Солнечногорской больнице начнут работу новый рентген-кабинет и МРТ.
Благодаря проекту «Новая школа» открылись новая школа в поселке Голубое на 1375 мест, пристройка к Поваровской школе и детский сад на 320 мест в Рекинцо-2. Также 92 учителям компенсируют аренду жилья по программе губернатора региона Андрея Воробьева.
В рамках проекта «Школа ЖКХ» осуществляется масштабное обновление коммунальной инфраструктуры: реконструированы и модернизированы 10 трансформаторных подстанций, котельные на Выстреле, Менделеево, Голубом и на Стекольном заводе. Кроме того, отремонтировано 32 участка дорог общей протяженностью 44 километра, а в 2025 году планируется отремонтировать еще 30 километров.
Проект «Предпринимательство» активно поддерживает бизнес и трудоустройство — за год было открыто 1360 новых рабочих мест. В округ привлечено 10 миллиардов рублей инвестиций, реализовано восемь крупных инвестиционных проектов.
По проекту «Городская среда» комплексно благоустроили семь дворовых территорий и 14 детских площадок. Ведется обновление набережной озера Сенеж в Тимоново, а также улицы Дзержинского и Банковская. В планах — разработка нового облика Советской площади.
В завершение глава отметил, что «Единая Россия» намерена продолжать расширять свои возможности и деятельность на благо жителей.