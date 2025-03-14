Партия «Единая Россия» подвела итоги работы за 2024 год в Солнечногорске

Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Константин Михальков подвел итоги работы партии в Солнечногорске за 2024 год. Он рассказал о достижениях, реализуемых проектах и планах на будущее.

Михальков отметил высокий уровень доверия жителей к Владимиру Путину и партии «Единая Россия»: почти 86% избирателей выразили свою поддержку действующему президенту на выборах, а в новом Совете депутатов 20 из 25 мандатов были получены единороссами.

«„Единая Россия“ — это жители, депутаты, руководители предприятий, общественных объединений и органов власти. Это наша общая работа и наш общий результат», — подчеркнул Константин Михальков.

Среди ключевых достижений он выделил поддержку бойцов специальной военной операции и их семей. В новом формате был перезапущен Единый центр поддержки участников СВО, который предоставляет юридическую, гуманитарную и психологическую помощь. Также была создана Ассоциация ветеранов СВО, помогающая с адаптацией к мирной жизни. В этом году удалось собрать 590 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и мирных жителей Луганска, Донецка, Курской и Белгородской областей.

В рамках проекта «Здоровое будущее» был проведен капитальный ремонт Центральной поликлиники в Рекинцо, обновлены медицинские учреждения в Ржавках, Лыткино и Жуково, а также закуплено 300 единиц нового оборудования. В этом году в Солнечногорской больнице начнут работу новый рентген-кабинет и МРТ.

Благодаря проекту «Новая школа» открылись новая школа в поселке Голубое на 1375 мест, пристройка к Поваровской школе и детский сад на 320 мест в Рекинцо-2. Также 92 учителям компенсируют аренду жилья по программе губернатора региона Андрея Воробьева.