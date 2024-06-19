Парень из Дагестана стал Омском. Боец СВО взял позывной командира в память о нем

Участник программы «Время героев» Герой России Темирлан Абуталимов взял позывной Омск в память о своем командире Евгении Груздеве, ставшем для него не только наставником, но и настоящим другом. Сейчас Абуталимов поддерживает связь с близкими военного и планирует посетить его родной город.

Абуталимов отметил, что не является кадровым офицером, и командир Евгений Груздев научил его всему, что необходимо в боевой обстановке. Стал старшим товарищем и близким другом.

Однажды во время боя Груздев поручил ему выполнение важной задачи, а сам занял его позицию.