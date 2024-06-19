Парень из Дагестана стал Омском. Боец СВО взял позывной командира в память о нем

Боец СВО Абуталимов взял позывной Омск в память о погибшем командире

Фото: РИА «Новости»

Участник программы «Время героев» Герой России Темирлан Абуталимов взял позывной Омск в память о своем командире Евгении Груздеве, ставшем для него не только наставником, но и настоящим другом. Сейчас Абуталимов поддерживает связь с близкими военного и планирует посетить его родной город.

Абуталимов отметил, что не является кадровым офицером, и командир Евгений Груздев научил его всему, что необходимо в боевой обстановке. Стал старшим товарищем и близким другом.

Однажды во время боя Груздев поручил ему выполнение важной задачи, а сам занял его позицию.

«И в момент, когда я пошел наводить АГС, поднял „птицу“, я увидел, что выстрелом из танка накрыло позицию, где стоял мой командир и должен был находиться я. Командир погиб. Евгений посмертно получил звание Героя России», — рассказал Абуталимов.

В память о друге и наставнике он взял себе его позывной. Так парень из Дагестана стал Омском. Абуталимов общается с родителями Груздева и хочет в будущем посетить родной город друга, в честь которого и был взят его позывной.

«„Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех невозможно перечислить“. Это слова президента России, которые он сказал о героизме военнослужащих в ходе специальной военной операции», — напомнил Абуталимов, подчеркнув, что их понимают и разделяют все бойцы СВО.

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