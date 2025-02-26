Паралимпиец из Коломны стал героем программы на телеканале «Москва 24»

В эфире телеканала «Москва 24» покажут паралимпийца из городского оруга Коломна. Лишившийся ноги на фронте участник специальной военной операции Игорь Подустов стал героем телепрограммы «Это Москва».

Паралимпиец занимается фехтованием в военно-историческом спортивно-культурном комплексе «Коломенский кремль». Сейчас он готовится к всероссийским соревнованиям в составе сборной команды Московской области. Тренировки проходят под руководством Заслуженного мастера спорта России, двукратного призера Олимпийских игр Ашота Карагяна.

По словам Игоря Подустова, его очень поддержали родные и близкие.

«Когда заново учишься ходить, как будто проживаешь вторую жизнь. За мою жизнь боролись врачи, они хотели, чтобы я жил. Я не мог их подвести и сдаться, это заставило меня идти до конца и восстанавливаться», — рассказал паралимпиец.

Сюжет про него снимали в Конькобежном центре «Коломна».