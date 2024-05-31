Пара минут на размышления. В США рассказали об отношении Путина к саммиту по Украине

Миршаймер: Путин не обратит внимание на конференцию по Украине в Швейцарии

Президент Владимир Путин не обратит внимания на международный саммит по урегулированию украинского кризиса в Швейцарии, который пройдет без участия российской стороны. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Путин, вероятно, потратит, может быть, одну-две-три минуты на размышления об этом, а затем посвятит остальное время на решение серьезных вопросов, таких как победа в конфликте», — заявил он.

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы беспокойстве Путина по поводу этого мероприятия.

По словам Миршаймера, у президента России «трехзначный IQ», а швейцарская конференция не сможет повлиять на ход конфликта. Он назвал ее «ерундой», которой занимается Запад в попытках одержать победу на поле боя.

Ранее Миршаймер заявил, что конфликт завершится, когда Украина станет нейтральной и перестанет быть сателлитом США.