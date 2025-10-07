Пансионат для бойцов СВО открыли в Озерах

В городе Озеры открыли специализированный пансионат для участников специальной военной операции. Новый центр, созданный на базе местного социального учреждения, призван обеспечить бойцов не только круглосуточным уходом, но и полноценной комплексной реабилитацией.

Пансионат рассчитан на одновременное проживание ста человек. В программу включены медицинские и гигиенические услуги, уход и индивидуально подобранная реабилитация.

Основная цель — не только физическое восстановление, но и возвращение военнослужащих к полноценной жизни через психологическую поддержку и социальную адаптацию.

«Мы запустили специализированный пансионат для обеспечения бойцов с тяжелыми ранениями интенсивным уходом и комплексной реабилитацией. Учреждение уже укомплектовано многопрофильной командой специалистов: врачи, медсестры, психологи, инструкторы ЛФК, помощники по уходу», – пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В основе реабилитационного процесса лежит комплексная система: медицинская помощь, физиотерапия, восстановительная лечебная физкультура, кинезиотерапия и обязательная работа с психотерапевтом.

Команда специалистов разрабатывает персональные программы для каждого бойца, добиваясь максимального эффекта от всех процедур.

Подать заявку на размещение в новом пансионате можно на региональном портале государственных услуг по ссылке.