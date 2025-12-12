Знаки ко Дню памяти погибших в Чечне вручили в Воскресенске

В отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф 11 декабря прошла торжественная церемония награждения памятным знаком «Семье погибшего защитника Отечества». Ее приурочили ко Дню памяти погибших в Чечне.

В зале собрались члены семей ребят, погибших в локальных войнах, кто выполнил свой сыновний долг перед Родиной в Афганистане, Чечне и Специальной военной операции.

Мама погибшего в Чечне Константина Ахметова, председатель Правления Воскресенского отделения ВООВ «Боевое братство», Наталья Ахметова рассказала о сыне и прочитала трогательное стихотворение, посвященное Константину.

Руководитель Воскресенского отделения ВООВ «Боевое братство» Сергей Устинов наградил памятным знаком Председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Громова «Семье погибшего защитника Отечества», а также медалями «За память и верность» и «15 лет Общероссийской организации семей погибших защитников Отечества» матерей и членов семей погибших воскресенцев.