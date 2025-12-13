Памятные стенды бойцам СВО установили на «Аллее памяти» во Фрязине

На «Аллее памяти» во Фрязине прошло торжественное открытие новых мемориальных досок. Церемония объединила фрязинцев и стала символом мужества и отваги.

На Аллее теперь можно увидеть новые имена, среди которых имя Владимира Ефанова, который пошел служить добровольцем в июне 2022 года. За проявленное мужество он был награжден медалью «За отвагу» и посмертно — Орденом Мужества. Его родной брат, Анатолий Ефанов, отметил, что Владимир был настоящим героем, который не оставлял товарищей в беде.

Глава округа Дмитрий Воробьев выразил поддержку семьям погибших защитников, подчеркнув важность оказания помощи и внимания к их нуждам. Участники мероприятия почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятным стендам.