Памятные мероприятия прошли в День защитника Отечества в Чехове

23 февраля у Вечного огня и на городском кладбище почтили память погибших защитников Родины, которые отдали свою жизнь ради мира и безопасности России. В мероприятии приняли участие родные и близкие погибших героев, глава Чехова Михаил Собакин, ветераны спецоперации, представители совета депутатов и неравнодушные жители.

У закладного камня прошла траурная церемония и панихида, которую возглавил помощник благочинного церквей Чеховского церковного округа священник Дионисий Пугачев.

«Все наши воины — пример мужества и самоотверженности. Благодаря их подвигу мы имеем возможность жить под мирным небом, строить планы, мечтать и любить. Особую благодарность в этот день адресую семьям наших героев. Горечь утраты заглушить ничем невозможно, но в наших силах сохранить память о них, рассказать об их мужестве, стойкости и отваге подрастающему поколению. На их примере воспитать детей в духе патриотизма и любви к Родине», — подчеркнул Михаил Собакин.

Памятные мероприятия продолжились у Вечного огня. Все присутствующие возложили цветы к мемориалу и отдали дань памяти и уважения воинам, которые в разные годы защищали и продолжают защищать Родину.