Памятные мероприятия прошли в День защитника Отечества в Чехове
23 февраля у Вечного огня и на городском кладбище почтили память погибших защитников Родины, которые отдали свою жизнь ради мира и безопасности России. В мероприятии приняли участие родные и близкие погибших героев, глава Чехова Михаил Собакин, ветераны спецоперации, представители совета депутатов и неравнодушные жители.
У закладного камня прошла траурная церемония и панихида, которую возглавил помощник благочинного церквей Чеховского церковного округа священник Дионисий Пугачев.
«Все наши воины — пример мужества и самоотверженности. Благодаря их подвигу мы имеем возможность жить под мирным небом, строить планы, мечтать и любить. Особую благодарность в этот день адресую семьям наших героев. Горечь утраты заглушить ничем невозможно, но в наших силах сохранить память о них, рассказать об их мужестве, стойкости и отваге подрастающему поколению. На их примере воспитать детей в духе патриотизма и любви к Родине», — подчеркнул Михаил Собакин.
Памятные мероприятия продолжились у Вечного огня. Все присутствующие возложили цветы к мемориалу и отдали дань памяти и уважения воинам, которые в разные годы защищали и продолжают защищать Родину.
«Во все времена жители Лопасненской земли защищали интересы государства и своего народа. Это люди исключительной силы духа — от солдат Великой Отечественной войны до современных бойцов специальной военной операции, которые продолжают традиции мужества и чести. Величие духа — это качество настоящих героев, позволяющее преодолевать трудности и сохранять веру в себя и Родину. Это готовность пожертвовать собой ради общего блага. Сыны Отечества, которые прославляли и продолжают прославлять Россию своими подвигами, обладали и обладают этим величием духа, вдохновляя других и помогая выстоять в борьбе с врагом», — отметил Михаил Собакин.
Под залпы траурного салюта участники почтили память погибших воинов минутой молчания.