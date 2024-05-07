Памятные доски о бойцах СВО открыли в Бронницах | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 19:38 Памятные доски о бойцах СВО открыли в Бронницах Пресс-служба администрации городского округа Бронницы

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В гимназии имени Пушкина состоялась церемония открытия мемориальных досок в честь Бронницких героев Сергея Потемкина и Артема Курапова. Оба участника специальной военной операции награждены орденом Мужества.

Выпускники Бронницкой гимназии имени А. Пушкина, Сергей Потемкин и Артем Курапов, отличились мужеством и преданностью в защите нашей страны. К сожалению, оба героя пали, выполняя свой воинский долг в рамках специальной военной операции.

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Глава Бронниц Дмитрий Лысенков, отметил, что около 85 жителей округа участвуют в специальной военной операции. Он выразил глубокую благодарность всем участникам за их решимость, а также поблагодарил родителей за достойное воспитание своих детей.

Мемориальные доски были открыты накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Церемония возложения цветов и открытия мемориальных плит прошла у обелиска, посвященного учителям и ученикам школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Сергей Потемкин служил добровольцем и пулеметчиком в бригаде территориальной обороны Донецка. Он героически пал, выполняя воинский долг в селе Новоселовка Ясиноватского района Донецкой народной республики и посмертно награжден орденом Мужества.

Артем Курапов был командиром в 88-й гвардейской мотострелковой бригаде. Он также героически погиб при выполнении воинского долга в селе Спорное Артемовского района Донецкой народной республики и посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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