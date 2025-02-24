Памятные акции прошли в годовщину начала СВО в Балашихе

В годовщину начала специальной военной операции в Балашихе прошли торжественные церемонии возложения цветов на Братском и Дятловском кладбищах. Здесь собрались представители администрации города, военнослужащие, а также родственники и близкие погибших воинов, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за Родину.

Глава городского округа Сергей Юров отметил во время акции на Братском кладбище, что тысячи жителей Балашихи участвуют в специальной военной операции, защищая независимость и будущее страны. Он подчеркнул важность сохранения памяти о героях, отдавших свои жизни ради мирного будущего.

Участник СВО Александр Шептухин также заявил о важности сохранения памяти о погибших бойцах и передачи этой памяти будущим поколениям.

«Наши ребята отдали жизни, и мы обязаны сохранить эту память и передать ее молодым, ведь память о прошлом — залог будущего нашей страны», — подчеркнул Шептухин.

На Дятловском кладбище состоялась аналогичная церемония возложения цветов. Заместитель главы Балашихи Михаил Объедков отметил, что эта акция является не только данью памяти, но и символом глубокого уважения к героям, выполнившим свой долг. «Подвиг тех, кто отдал жизнь за нашу страну, служит примером мужества, стойкости и самоотдачи. Наша прямая обязанность — хранить память о наших героях», — добавил Михаил Объедков.

24 февраля 2022 года президент России объявил о начале специальной военной операции на Украине с целью обеспечения национальной безопасности страны. На протяжении трех лет наши бойцы самоотверженно защищают родину, вписывая свои имена в историю страны. Память о них будет вечна.