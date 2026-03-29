Памятную стелу участникам СВО установят в Дмитровском округе

Администрация округа 25 марта провела выездной прием для жителей поселка Деденево и соседних населенных пунктов. На ней обсудили поддержку военнослужащих, благоустройство и аварийное жилье.

Участниками встречи стали глава округа Михаил Шувалов и его заместители, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, представители УМВД России «Дмитровское», сотрудники «Мособлгаза», депутаты местного Совета депутатов, а также руководители муниципальных служб и учреждений.

Жительница Деденево Татьяна Георгиевна, чей сын погиб в зоне проведения специальной военной операции, обратилась к главе муниципалитета. Вместе с другими женщинами поселка она помогает бойцам: плетет маскировочные сети, вяжет носки и теплые вещи, готовит угощения для отправки на фронт. Женщина попросила установить памятную стелу рядом со школой, чтобы увековечить имена погибших земляков. Глава поддержал инициативу и поручил первому заместителю Евгению Тертышникову подготовить документы и организовать установку мемориала в кратчайшие сроки.

Также на приеме обсудили другие вопросы. Жители дома № 7 на Московском шоссе попросили спилить деревья во дворе, установить урны у подъездов и заменить старые окна на лестничных площадках.

Пенсионерка Валентина, более 40 лет живущая в аварийных бараках, которые ранее принадлежали дому отдыха «Турист», попросила помочь с переселением. Сейчас эти дома остались без воды и тепла, здесь живут четыре семьи. Здания находятся на территории, которая перешла в частную собственность и не раз меняла владельцев.

Глава округа дал поручения профильным службам: провести опиловку, установить урны, заменить окна, а также оказать четырем семьям содействие в предоставлении жилья по договору коммерческого найма. Все поручения взяты под контроль.