Памятную доску участнику СВО Вячеславу Субботину открыли в Балашихе

Мемориальную доску в Балашихе открыли в честь Вячеслава Субботина, участника специальной военной операции. Она размещена на фасаде дома № 18 на улице Советской в микрорайоне Заря, где проживал боец.

Вячеслав Субботин родился в Казахстане, в городе Приозерск. Он был увлеченным спортсменом: занимался баскетболом и футболом, боксом, любил горы и совершал восхождение на Эверест и Эльбрус. Кроме того, Вячеслав прыгал с парашютом, катался на мотоцикле и был ярым фанатом клуба ЦСКА. Он путешествовал по более чем 25 странам. Срочную службу проходил в Ленинградской области, а в зону специальной военной операции отправился добровольцем в октябре 2022 года. На момент гибели, в марте 2024 года, в Мариуполе занимал должность начальника разведки добровольческой бригады «Эспаньола».

«Вячеслав с честью выполнил свой профессиональный долг. Его жизнь — это пример мужества, стойкости и самоотдачи. Наша основная обязанность — хранить память о нем, о наших героях. Вечная память, вечная слава Вячеславу и нашим героям», — отметил заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

Посмертно Вячеслав Субботин был награжден орденом Мужества. Он похоронен на Дятловском кладбище.

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