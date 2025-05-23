Памятную доску в честь участника СВО установили в Балашихе

В Балашихе состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о Сергее Шелухине, добровольце, погибшем при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Доска установлена на доме в микрорайоне Заря, где жил герой.

Сергей Шелухин вырос в микрорайоне Заря, учился в школе № 15 и получил профессию столяра-паркетчика. После службы в армии работал с отцом в Управлении делами президента, а затем в строительной бригаде. Увлекался рыбалкой, любил работать руками и всегда был готов прийти на помощь.

В 2023 году он принял решение добровольно отправиться на специальную военную операцию. Служил в инженерно-саперных войсках на Купянском направлении, участвовал в разминировании территорий и выполнении других опасных задач. Сергей погиб при выполнении боевого задания 4 мая 2024 года.

На церемонии открытия доски памяти присутствовали родные и близкие героя, представители администрации, юнармейцы и жители округа.

«Он был веселым, добрым и отзывчивым человеком. Принял решение идти на фронт по зову сердца. Сказал, что не может сидеть дома, пока другие воюют. Выполнил свой долг до конца», — рассказала мама бойца Вера Шелухина.

Имя Сергея Шелухина теперь навсегда останется в памяти жителей Балашихи.