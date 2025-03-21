Памятную доску в честь участника СВО Юрия Галкина открыли в Балашихе

Мемориальную табличку в память о защитнике Родины Юрии Галкине установили на фасаде дома № 11 на улице 1 Мая в микрорайоне Саввино в Балашихе. Герой трагически погиб, выполняя боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Юрий Галкин родился в 1976 году в городе Железнодорожный городского округа Балашиха. После окончания девяти классов он обучался в училище № 7 по специальности «станочник-деревообработчик» и работал водителем.

Во время пандемии Юрий получил разрешение на работу в охране, а затем подписал контракт на военную службу. Герой погиб 16 марта 2024 года, выполняя боевое задание. За мужество и заслуги перед государством и народом Юрия Галкина посмертно наградили орденом Мужества по Указу Президента Российской Федерации. Защитника Родины похоронили на Дятловском кладбище.

Собравшиеся почтили память Юрия Галкина, возложив цветы к мемориалу. Церемония завершилась торжественным маршем знаменного взвода.