Памятную доску в честь участника СВО Антона Якунина открыли в Балашихе

В Балашихе прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь участника специальной военной операции и кавалера ордена Мужества Антона Якунина. Памятный знак установили на фасаде дома № 37 по улице Свердлова в микрорайоне «Поле Чудес».

На мероприятии присутствовали заместитель главы городского округа Дмитрий Варнавский, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, представители ветеранских организаций Сергей Яковлев и Иван Клещерев, юнармейцы, а также родственники и друзья Антона.

«Мы чтим память героя, который отдал жизнь, защищая мир и безопасность нашей страны. Сохранение памяти о таких людях — наш долг», — подчеркнул Дмитрий Варнавский.

Антон Якунин родился в 1988 году в Балашихе. Он окончил школу № 26 имени Героя России В. Н. Никишина и колледж «Энергия», работал плотником. 27 мая 2024 года Антон погиб в селе Крымки Донецкой Народной Республики. За мужество и отвагу он был посмертно удостоен ордена Мужества. Похоронили героя на Братском кладбище.

«Антон — пример настоящего патриота. Его подвиг вдохновляет молодежь на любовь к Родине. Мы гордимся нашим земляком», — отметил Иван Клещерев.

Церемония завершилась минутой молчания, возложением цветов к мемориальной доске и торжественным маршем знаменного взвода.