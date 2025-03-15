Памятную доску в честь бойца СВО Сергея Трускова открыли в Балашихе

В Балашихе состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь Сергея Трускова, погибшего при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. Ее установили на фасаде дома № 29 по улице Зеленой, где жил боец.

Сергей Трусков родился 30 июля 1989 года в Балашихе. После окончания профессионального училища № 36 по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» работал в Московском метрополитене. В 2022 году его мобилизовали, Сергей служил в 15-м мотострелковом полку Таманской дивизии. С июля по сентябрь 2023 года прошел обучение в Москве и получил воинское звание младшего лейтенанта.

В январе 2024 года командира штурмовой группы Сергея Трускова отправили на боевое задание в Авдеевку. В начале того же года защитник погиб при выполнении воинского долга. Сергея наградили орденом Мужества посмертно. Похоронили героя на Братском кладбище в Балашихе.

Церемонию открытия мемориальной доски посетил заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Виталий Белый, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, юнармейцы, родные и близкие Сергея Трускова.

Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.