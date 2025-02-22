Памятную доску в честь бойца СВО Эдуарда Кислякова открыли в Лосино-Петровском

Мемориальная доска была установлена на фасаде дома № 8 по улице Строителей, где жил герой. Эдуард Кисляков родился в городе Камышин Волгоградской области, где окончил технический колледж. В своей профессиональной карьере он работал оперативным дежурным в милиции. В 2012 году Эдуард переехал в поселок Свердловский. Три года назад он был мобилизован и отправился на специальную военную операцию в качестве мотострелка. 30 октября 2022 года, спасая своих сослуживцев от минометного обстрела, он погиб в селе Макеевка Луганской народной республики. За свой подвиг Эдуард Кисляков был посмертно награжден Орденом Мужества. У него остались мать, супруга и трое детей.

«Всех лосинопетровцев призываю высоко нести память о нашем Герое. Передавать из поколения в поколение. Боевой путь Кислякова останется в наших сердцах также, как и подвиг героев Великой Отечественной войны. Уверен, и в спецоперации Победа будет за нами!», — сказал Сергей Джеглав.