Памятную доску участнику СВО Владиславу Савельеву открыли в Балашихе

Участие в мероприятии приняли заместитель главы округа Дмитрий Варнавский, близкие героя и местные жители.

«Сегодня мы открываем памятную доску в честь настоящего героя, мужчины, который ушел на фронт, чтобы защитить нас с вами, чтобы мы стояли под мирным небом. Открытие памятной доски — это, в первую очередь, память о подвиге русского воина», — отметил Дмитрий Варнавский.

Владислав Савельев родился 24 августа 1985 года. Служил в Воздушно-десантных войсках. Отправился на фронт в 2022 году. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Владик с детства был очень добрым. Всем всегда был готов помочь, никогда не прятался за спины других. Он был настоящим патриотом нашей Родины», — поделилась тетя героя Наталья Полховская.

Активная работа по увековечиванию памяти героев в Балашихе продолжается. Открываются мемориальные доски, создаются муралы, в честь героев называют улицы и школы.