Памятную доску участнику СВО Виктору Аникину открыли в Балашихе

В Балашихе на фасаде школы № 5 торжественно открыли мемориальную доску в честь участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Виктора Аникина. Церемония стала данью уважения герою, отдавшему жизнь за Родину.

На мероприятии присутствовали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин и социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина.

«Виктор Аникин отдал свою жизнь за наше мирное небо и будущее. Мы обязаны помнить историю и чтить память всех, кто пожертвовал собой ради независимости Родины. Вечная слава нашим героям», — сказал Максим Сидоркин.

Виктор Аникин родился в 1990 году в Балашихе. Он учился в школе № 5, получил профессию повара, работал водителем автобуса. В 2022 году Виктор отправился на фронт, а 6 мая 2023 года погиб при исполнении воинского долга. За мужество и отвагу он был посмертно удостоен ордена Мужества.

Участники церемонии почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Завершилось мероприятие торжественным маршем знаменного взвода, символизирующим уважение и благодарность за подвиг Виктора Аникина.