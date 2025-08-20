Памятную доску участнику СВО Роману Донденко открыли в Балашихе

В Балашихе на фасаде дома № 15 по улице Реутовская установили мемориальную доску в память об участнике специальной военной операции, кавалере ордена Мужества Романе Донденко. Торжественное открытие состоялось с участием заместителя главы округа Дмитрия Варнавского, руководителя Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Ивана Клещерева, юнармейцев и близких Романа.

Роман Донденко родился в 1980 году и посвятил жизнь службе в пограничных войсках. Будучи военным пенсионером, он добровольцем отправился в зону СВО 5 августа 2022 года. «Кто, если не мы», — сказал он, не сумев остаться в стороне, когда страна столкнулась с угрозой, — поделилась его жена Татьяна Донденко, описывая мужа как доброго, порядочного и мужественного человека.

Роман погиб 19 августа 2022 года и был посмертно удостоен ордена Мужества. Участники церемонии почтили его память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Завершилось мероприятие торжественным маршем знаменного взвода.