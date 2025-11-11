Памятную доску участнику СВО открыли в Балашихе

На фасаде дома № 24 по улице Агрогородок в деревне Черное состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память об Александре Мотрунчике — участнике специальной военной операции, погибшем при исполнении воинского долга. В мероприятии приняли участие глава округа Сергей Юров, его заместитель Михаил Объедков, председатель местного отделения «Боевого братства» Сергей Яковлев, заместитель руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Велена Клещерева, супруга героя, а также жители округа.

Александр Мотрунчик родился в 1981 году, работал кладовщиком. В сентябре 2022 года был призван на фронт в рамках частичной мобилизации. В зоне специальной военной операции он служил в танковых войсках в звании сержанта. 18 января 2024 года Александр погиб при выполнении воинского долга. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

В память о герое участники мероприятия почтили его память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Торжественное открытие мемориальной доски завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.