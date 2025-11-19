Памятную доску участнику СВО Алексею Краснокутскому открыли в Балашихе

На фасаде дома № 13 по улице Бояринова в микрорайоне Новое Павлино Балашихи была установлена мемориальная доска в память об участнике специальной военной операции Алексее Краснокутском. На торжественном открытии присутствовали заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, советник главы городского округа Балашиха Наталья Махонина, заместитель руководителя балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Велена Клещерева и близкие родственники Алексея.

Алексей Краснокутский родился в 1982 году в Волгоградской области. Окончил Высшее Рязанское военное училище по специальности «Связист». В 2022 году он принял решение отправиться добровольцем на фронт.

«Алексей был очень хорошим человеком, мужем и руководителем. Всегда был готов выслушать, помочь и поддержать. Он заботился о близких и о своей стране», — поделилась супруга Алексея Наталья.