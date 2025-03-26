Памятную доску участнику СВО Александру Кирину открыли в Балашихе

Мемориальную доску в память о погибшем защитнике Родины Александре Кирине открыли в микрорайоне Южный на фасаде дома № 11 по улице Фадеева. В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский, председатель совета депутатов Геннадий Попов, член фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов Вячеслав Крылов, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Виталий Белый, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина, а также родственники и близкие героя.

Александр Кирин родился в 1972 году в Туркмении. После получения среднего технического образования в Мелитопольском техникуме гидромелиорации и механизации сельского хозяйства работал куратором в организации, занимающейся дезинсекцией, а затем водителем при администрации президента России. Впоследствии подписал контракт на военную службу.

8 августа 2023 года в селе Работино Запорожской области при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, взвод Кирина попал под обстрел. Александр, рискуя собственной жизнью, вытащил раненого бойца, но сам получил смертельное ранение. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за защиту Отечества, заслуги перед государством и народом Александр Кирин посмертно награжден орденом Мужества.

Дата открытия мемориала выбрана не случайно — сегодня защитнику Родины исполнилось бы 53 года. Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.

У Александра остались мать, супруга и трое детей. Он похоронен на Братском кладбище.