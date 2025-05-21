Памятную доску погибшему участнику СВО открыли в Балашихе

В микрорайоне Северный состоялось торжественное открытие мемориальной доски на фасаде дома № 51 в честь Сергея Бажула, уроженца Балашихи, героически погибшего в ходе специальной военной операции. Церемония собрала представителей власти, общественных организаций, кадетов, а также родных и близких героя.

Сергей Бажул родился в 1984 году в Московской области. Окончив школу, он обучался в Железнодорожном колледже на машиниста, а позже руководил автосервисом. В сентябре 2023 года Сергей добровольцем отправился в зону СВО, где служил стрелком-штурмовиком в составе второй гвардейской мотострелковой дивизии первого гвардейского танкового полка.

31 декабря 2023 года Сергей Бажул погиб, выполняя воинский долг. Во время атаки вражеского дрона он получил тяжелое ранение, но ценой своей жизни спас 11 сослуживцев, прикрыв их отход. За проявленное мужество и самоотверженность указом президента России Сергей посмертно награжден орденом Мужества. Награду вручили его матери Надежде Викторовне и дочери Дарье.

«Мой папа был добрым, сильным и открытым человеком. Он всегда помогал другим, относился к людям с теплом и уважением. Его страстью были автомобили и стритрейсинг, и я гордилась, глядя на него», — поделилась воспоминаниями Дарья Бажул.

Участники церемонии почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Сергей Бажул похоронен на Братском кладбище.