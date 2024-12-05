Памятную доску бойцу СВО Леониду Бровкину открыли в Балашихе

Мемориальная доска в честь участника специальной военной операции Леонида Бровкина была установлена на фасаде школы № 4 в микрорайоне Керамик, где он учился. Леонид Бровкин родился в Железнодорожном в 1989 году и работал в Московском метрополитене. Он не проходил срочную службу, но в сентябре 2022 года подписал контракт и отправился в зону СВО добровольцем.

По словам дяди Леонида, защитник Родины был настоящим патриотом, справедливым, дисциплинированным и ответственным человеком. Он погиб 5 июня 2024 года в населенном пункте Ольшаны, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции, и был посмертно награжден орденом Мужества.

«Леонид жил в нашем городе, учился в этой школе и одним из первых отправился в зону СВО, чтобы защищать нас, нашу страну, справедливость и наше право на будущее. Героя от обычного человека отличает один шаг. Этот шаг Леонид сделал. К сожалению, он погиб, выполняя боевые задачи. Наша задача — сохранить память о нем», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориальной доске. У Леонида в Балашихе остались мать, девушка, дядя и двоюродная сестра. Похоронен доброволец на Фенинском кладбище.

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