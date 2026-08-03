Памятную доску бойцу СВО Кириллу Досову открыли в Можайском округе

Торжественное открытие мемориальной доски, посвященной жителю Можайского округа Кириллу Досову, состоялось в День Воздушно-десантных войск в поселке Спутник. Участник спецоперации героически погиб при выполнении боевых задач.

Кирилл Досов окончил школу в поселке Спутник, затем поступил в Можайский техникум, получив специальность плотника. 24 октября 2023 года отправился в зону проведения специальной военной операции. Погиб 10 февраля 2025 года в поселке Янтарное в Донецкой Народной Республике. Двоюродный брат Кирилла — Павел — также погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Мемориальную доску на доме № 14, где проживал Кирилл Досов, решили установить жильцы в память о герое-земляке. В церемонии открытия приняли участие дедушка погибшего бойца Иван Досов, а также заведующий территориальным отделом Клементьевский — Спутник Наталья Лапкина, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

«Кирилл — настоящий герой, и наша общая задача — сделать все, чтобы память о нем жила вечно. Такие доски — это не просто таблички на стенах. Это уроки мужества для наших детей и напоминание каждому из нас о том, какой ценой достается мир», — отметила Галина Аксенова.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания.