Памятное мероприятие «Летящие крылья России» прошло в Воскресенске
У мемориала в память о погибших в Афганистане и других локальных конфликтах 16 августа в Воскресенске прошел памятный сбор «Летящие крылья России», посвященный 113-й годовщине Военно‑воздушных сил и 102‑й годовщине гражданской авиации.На торжестве собрались ветераны ВВС с родственниками, участники боевых действий и семьи тех, кто погиб в локальных войнах и в ходе специальной военной операции.
С приветственным словом выступил руководитель воскресенского отделения ВООВ «Боевое братство» Сергей Устинов, который вручил благодарственные письма ветеранам авиации. Поздравления также прозвучали от руководителя воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олега Стегуры.
Перед присутствующими выступили капитан ВВС, командир вертолета Ми‑8 Василий Савельев — кавалер ордена Красной Звезды, совершивший 223 боевых вылета в Афганистане — и ветеран войны в Афганистане, ветеран ВВС, подполковник запаса Юрий Гуменюк. Оба выразили слова благодарности сослуживцам и подчеркнули значимость профессионального долга.
Ветеранам ВВС вручили памятные подарки, присутствующие почтили ушедших коллег минутой молчания.
Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу.