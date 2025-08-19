Памятное мероприятие «Летящие крылья России» прошло в Воскресенске

У мемориала в память о погибших в Афганистане и других локальных конфликтах 16 августа в Воскресенске прошел памятный сбор «Летящие крылья России», посвященный 113-й годовщине Военно‑воздушных сил и 102‑й годовщине гражданской авиации.На торжестве собрались ветераны ВВС с родственниками, участники боевых действий и семьи тех, кто погиб в локальных войнах и в ходе специальной военной операции.