Памятное мероприятие ко Дню сражения при Ларге прошло в Балашихе

В Балашихе состоялось торжественное патриотическое мероприятие под девизом «Успех в единстве поколений», посвященное памяти славного сражения при Ларге 1770 года. В числе участников были депутат окружного совета Ульяна Кондрякова, известный общественный деятель и генеральный директор компании «Современные Решения» Алексей Помылев, а также Герой России Иван Клещерев.

Собравшихся объединило общее стремление сохранить историческую память, укрепить патриотизм и поддержать преемственность поколений. В рамках программы гости вспомнили ключевые моменты сражения при Ларге, отметив значимость победы русской армии под командованием Петра Румянцева в ходе русско-турецкой войны, которая стала важной вехой в истории страны.

Особое внимание было уделено теме поддержки защитников Родины. Волонтер Виктория Терентьева рассказала о своей деятельности по оказанию помощи ветеранам и участникам специальной военной операции.

Герой России Иван Клещерев, прошедший боевой путь в рамках специальной военной операции, подчеркнул, что патриотизм — это не просто любовь к Родине, а активное участие в ее судьбе и стремление сделать ее сильнее и лучше.

Особым символом преемственности в рамках мероприятия стала история трудовой династии Ткаченко. Кира Ткаченко уже более семи лет работает в Балашихинской коммунальной службе, ее супруг и сын трудятся в котельной, а теперь к семейному делу присоединилась и жена сына. Общий стаж семьи в коммунальной сфере превышает 30 лет, демонстрируя, как ценности труда и служения передаются из поколения в поколение.

Мероприятие подтвердило важность сохранения исторической памяти и формирования патриотических ценностей, объединяющих жителей Балашихи вокруг общих целей и идеалов.