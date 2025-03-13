Памятники установят на Аллеях Героев в Павловском Посаде и Электрогорске

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Глава городского округа Денис Семенов провел встречу с родными и близкими погибших земляков — участников специальной военной операции. Основной темой стало обсуждение памятников, которые появятся на двух Аллеях Героев.

Участникам встречи показали макеты будущих мемориалов. На аллее в Павловском Посаде установят скульптуру стоящего с опущенным ружьем солдата. Фигура сидящего бойца украсит аллею в Электрогорске. После внесения корректив присутствующие договорились о финальной встрече родных участников СВО со скульптором на самом производстве.

На встрече также обсудили концепцию благоустройства аллей, которое начнется уже в  ближайшие месяцы.

Денис Семенов отметил, что так же важно сохранить имена погибших бойцов, похороненных на других кладбищах округа. Планируется установить на аллеях мемориальную доску с данными героев.

«За каждым именем — своя история, которой стоит гордиться и помнить. Сейчас обсуждаем, как все лучше организовать, чтобы сделать это достойно», — сказал глава округа. Он выразил уверенность, что Аллея Героев станет особым местом для всех, кто хочет почтить память героических земляков, отдавших свою жизнь на службе Родине.

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