Памятник участникам СВО установят в Домодедове

В Домодове завершается работа над памятником воинам, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Его установят в центре города.

На литейном производстве мастера собирают композицию из трех бронзовых фигур и закрепляют элементы военной амуниции.

«Шаг за шагом рождается монумент, в котором застыли мужество и память», — сказала глава Евгения Хрусталева.

Авторами выступили скульпторы Ирина Макарова и Максим Батаев. Мемориал станет символом уважения к подвигу солдат. Его установят в центре Домодедова на специально подготовленном месте.

«В центре города появится место, куда будут приходить, чтобы помнить, благодарить и гордиться нашей Родиной и ее сыновьями», — отметила Евгения Хрусталева.

Памятник станет важным образовательным пространством для будущих поколений. Администрация Домодедова пригласила жителей на открытие монумента.