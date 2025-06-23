Памятник участникам СВО установят в Домодедове в сентябре

В городском округе Домодедово в сентябре планируют открыть памятник в честь участников специальной военной операции, который будет установлен на Аллее 30-летия Победы. В настоящее время ведутся подготовительные работы: уже залито бетонное основание, которое вскоре облицуют гранитом.

Глава города Евгения Хрусталева совместно с руководителем Домодедовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергеем Рябовым встретились со скульпторами Ириной Макаровой и Максимом Батаевым, ответственными за создание памятника. Во время встречи обсудили этапы реализации проекта и детали оформления, чтобы памятник максимально отражал значимость и героизм участников специальной военной операции.

Также запланировано благоустройство прилегающей территории для создания достойного окружения памятника.

В настоящее время скульпторы продолжают работу над фигурами, тщательно воссоздавая обмундирование по образцам настоящих военных форм. К середине лета планируется формирование и отливка бронзовых элементов.

Создание памятника требует высокой профессиональной подготовки и внимательности, поскольку он станет символом уважения к подвигу и памяти защитников Родины.