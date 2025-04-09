Памятник участникам СВО установят в Домодедове в 2025 году

Эскизный проект разработан Ириной Макаровой в соавторстве с Максимом Батаевым. Скульптура будет установлена на аллее 30-летия Победы в центре города.

Памятник героям специальной военной операции воплощает в себе выдающиеся художественные особенности, которые подчеркивают мужество и силу воинов. В центре композиции возвышается разведчик с биноклем и гранатометом РПГ-18, рядом с ним лежат противотанковые мины, неотъемлемый элемент современной войны.

С правой стороны расположен штурмовик с автоматом АК-12, демонстрирующий готовность выполнять приказы и быть начеку. Его поза олицетворяет боевую готовность, решительность и профессионализм. С левой стороны встал на одно колено оператор квадрокоптера, устройства, которое символизирует современный подход к ведению боя и сбору информации.

Использование символики военной операции делает памятник актуальным и запоминающимся, отражая дух времени. «Наш общий долг — сохранить память о тех, храбро встал на защиту свободы нашей страны и мирного неба», — подчеркнула глава муниципалитета Евгения Хрусталева.