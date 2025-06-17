Памятник участникам СВО установят на Аллее Славы в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве на Аллее Славы появится новый памятник, посвященный участникам специальной военной операции. Для создания единой мемориальной зоны уже перенесли прежний монумент воинам-интернационалистам на другое место.

Такая организация пространства позволит почтить память защитников Родины разных эпох.

Над новым мемориалом работают ведущие архитекторы страны из студии Грекова. По их замыслу, памятник будет изображать современного солдата с поднятыми вверх руками, на которые садятся голуби — символы мира, охраняемого русскими воинами.

Кроме того, в настоящее время подрядчики проводят ремонт памятников, посвященных погибшим в Великой Отечественной войне, в городе Дрезна и деревне Федотово, а также обновят памятник в поселке Авсюнино.

Напомним, что ранее из Орехово-Зуевского городского округа была отправлена гуманитарная помощь, собранная местными жителями, бойцам, участвующим в спецоперации на Харьковском направлении.