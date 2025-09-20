Памятник участникам СВО открыли на Аллее Славы в Орехово-Зуеве

Воин держит оружие в одной руке, а в другой — голубей, олицетворяющих мир. У подножия скульптур установил подбитый вражеский дрон.

«Благодарю Студию военных художников имени М. Б. Грекова. Они — летописцы военной истории страны аж с 1934 года. Работы художников студии хранятся в музеях по всей России», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Позади монумента расположили стену с именами жителей Орехово-Зуевского округа, которые погибли в зоне СВО. По необходимости ее будут дополнять новыми именами героев, защищавших Родину.

В церемонии приняли участие депутат Государственной Думы, секретарь местного отделения «Единой России» Геннадий Панин, представители администрации, ветераны СВО, родные и близкие погибших.

«Это место станет священным для нашего города, куда будут приходить поклоняться мужеству и стойкости наших героев. Здесь будут собираться те, кто вернулся, ветераны СВО, и те, кто, я уверен, вернутся с Победой», — подчеркнул Геннадий Панин.

В память о бойцах объявили минуту молчания и возложили цветы.