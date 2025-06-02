Памятник погибшим защитникам Родины открыли в Наро-Фоминске

День Наро-Фоминского городского округа и города воинской славы Наро-Фоминск отметили в муниципалитете торжественными мероприятиями. Открытие скульптурной композиции, посвященной погибшим защитникам Отечества, состоялось у мемориала «Черный тюльпан».

Памятник представляет собой собирательный образ ангела небесного воинства, который поддерживает раненого солдата. Скульптура символизирует, что победа возможна не только благодаря физической крепости, но и духовной стойкости, самоотверженности воина, который находится под защитой высших сил.

На мемориале выбиты 23 фамилии воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий в Афганистане, 21 фамилия тех, кто погиб во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, и 238 фамилий тех, кто отдал свою жизнь в зоне специальной военной операции.

«Это дань памяти нашим землякам, отдавшим за Отечество самое дорогое — жизнь, дань уважения их родным и близким. К сожалению, список пока не закрыт», — сказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.