Памятник погибшим героям СВО установят в Дмитровском округе

Семьям бойцов СВО представили предварительный проект монумента. Он представляет собой бронзовую фигуру солдата на фоне большого белого камня, из которого выходит ангел с крестом. На обратной стороне камня будет высечена молитва. Для принятия окончательного решения по образу воина участники встречи решили провести голосование среди жителей округа в социальных сетях.

Предлагаются два варианта: воин с оружием, олицетворяющий мужество, силу и готовность защищать Отечество, или воин с ребенком на руках, символизирующий милосердие, спасение и самую суть его подвига — защиту жизни.

Михаил Шувалов сообщил, что памятник будет установлен в центре Дмитрова, рядом с Вечным огнем. «Все работы по изготовлению монумента и подготовке площадки должны быть завершены к началу мая 2026 года, чтобы мы смогли торжественно открыть его в канун Дня Победы», — подчеркнул ВРИП главы муниципалитета.