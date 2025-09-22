Памятник погибшим героям СВО установят в Дмитровском округе
Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов провел третью встречу с родными погибших на фронте участников специальной военной операции. Темой обсуждения стала установка памятника героям.
Семьям бойцов СВО представили предварительный проект монумента. Он представляет собой бронзовую фигуру солдата на фоне большого белого камня, из которого выходит ангел с крестом. На обратной стороне камня будет высечена молитва. Для принятия окончательного решения по образу воина участники встречи решили провести голосование среди жителей округа в социальных сетях.
Предлагаются два варианта: воин с оружием, олицетворяющий мужество, силу и готовность защищать Отечество, или воин с ребенком на руках, символизирующий милосердие, спасение и самую суть его подвига — защиту жизни.
Михаил Шувалов сообщил, что памятник будет установлен в центре Дмитрова, рядом с Вечным огнем. «Все работы по изготовлению монумента и подготовке площадки должны быть завершены к началу мая 2026 года, чтобы мы смогли торжественно открыть его в канун Дня Победы», — подчеркнул ВРИП главы муниципалитета.