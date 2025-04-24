Памятник погибшим бойцам СВО установят в Зарайске

В сквере имени Леонова осенью планируется установка мемориала в честь уроженцев округа, павших в зоне проведения специальной военной операции. Депутат Мособлдумы Игорь Исаев совместно с главой муниципального округа Виктором Петрущенко в ходе рабочей поездки осмотрели место будущего мемориала и утвержденный проект.
Решение о создании мемориала стало результатом активной гражданской позиции зарайцев. Зимой проект занял лидирующую позицию в голосовании на портале «Добродел» в рамках программы инициативного бюджетирования, получив поддержку 1640 жителей.
«Поддержка подобных инициатив имеет огромное значение для укрепления морального духа нашего общества. Будущий мемориал станет не просто символом скорби, но и воплощением мужества, стойкости и героизма солдат, отдавших свои жизни за Родину», — сообщил Игорь Исаев.
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